انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم بالصاغة.. بكم عيار 21؟

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 18-5-2023 في الصاغة، انخفاضا جديدا في تعاملات الظهيرة، بقيمة 5 جنيهات لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، عن بداية التعاملات ليسجل 2205 جنيهات، و6 جنيهات لجرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً.

وبالنسبة لسعر الذهب اليوم الخميس 18-5-2023 في الصاغة، في تعاملات الظهيرة نرصدها في السطور التالية حسب ما أعلنته شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، 2520 جنيهًا بدلًا من 2526 جنيهًا صباحًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، بـ2205 جنيهات بدلًا من 2210 جنيهات صباحًا، للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، بـ1890 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 بـ1470 جنيهًا، وعيار 12 بـ1260 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم الخميس 18-5-2023، بـ17640 جنيها، للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1873 دولارًا أمريكيًا.