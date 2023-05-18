سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء.. انخفاض 40 جنيها عن أمس

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء ضمن أسعار الذهب اليوم الخميس 18 مايو، عن أسعار نهاية تعاملات أمس الأربعاء 17 مايو، وسط موجة من الانخفاض المتتالي في أسعار الذهب الأسبوع الماضي، بعد قرار مجلس الوزراء بالإعفاء الجمركي على الذهب الوارد من الخارج مع إعفائه من الرسوم الأخرى، بخلاف ضريبة القيمة المضافة والتي يتم دفعها على المصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2210 جنيهات، منخفضا عن سعر جرام الذهب أمس 40 جنيها، حيث كان يُباع بـ2250 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع

وجاء سعر الذهب اليوم للبيع كالتالي:

عيار 21: 2190 جنيها.

عيار 24: 2503 جنيهات.

عيار 18: 1877 جنيها.

عيار 14: 1460 جنيها.

سعر الجنيه الذهب: 17520 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر للشراء

وجاء سعر الذهب اليوم للشراء كالتالي:

عيار 21: 2210 جنيها.

عيار 24: 2526 جنيها.

عيار 18: 1894 جنيها.

عيار 14: 1473 جنيها.

سعر الجنيه الذهب: 17680 جنيها.

توقعات سعر الذهب

ويتوقع خبراء الذهب، استمرار موجة الانخفاض في أسعار الذهب الناتجة عن قرار الإعفاء الجمركي، والذي أدى إلى إحداث توازن في سوق الذهب المحلي.