رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: ورشة متخصصة لمناقشة مقترحات «السياحة»

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ لجنة السياحة بالحوار الوطني تلقت مقترحات كثيرة، لذا قررت عقد ورشة عمل متخصصة يحضرها المتخصصون وأصحاب الصفة، مثل كبرى الشركات العاملة في صناعة السياحة والاتحاد العام للغرف السياحية، وأهم الغرف السياحية الموجودة في المحافظات المختلفة.

وتطرق «فوزي»، خلال حواره عبر قناة «إكسترا لايف»، إلى التوقيت الذي يشعر فيه المواطن بمخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، موضحا: «يمكننا الحكم على قضية واحدة مرتبطة بعدد من القضايا، فيجب أن ننظر إلى المحور الاقتصادي وننتظر، لدينا أولويات الإنفاق العام ومسألة التضخم وبعض المسائل الاقتصادية الأخرى».

وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال دون النظر إلى بقية مكونات الاقتصاد، فلا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية منفردة دون النظر في التضخم، بالإضافة إلى موقف أولويات الإنفاق العام والاستثمارات العامة، وعند تحديد هذه المناطق يمكننا الإجابة لأنها منعكسة بشكل مباشر على العدالة الاجتماعية، ولكي نقطع أشواطا طويلة في العدالة الاجتماعية يجب أن نحقق طفرات طويلة في الزراعة والصناعة والإنتاج».