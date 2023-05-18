تحرير 166 محضرا متنوعا لأصحاب المخابز البلدية المخالفة بكفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والتموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكافة أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة، لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

تحرير 166 محضرا متنوعا لأصحاب المخابز البلدية

وقاد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة، للمرور والتفتيش على المخابز، والمحلات التجارية، والمطاعم، والكافيهات، وأسفرت عن تحرير 23 محضرا متنوعا منها 12 محضر نقص وزن، و3 محاضر نظافة، و3 محاضر مواصفات، و5 محاضر متنوعة.بحضور المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، واللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، ونوابه.

كما قاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، الحملة التموينية بمشاركة رؤساء القري، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف عبد الفتاح سالم، مدير إدارة تموين بيلا، وحررت الحملة 22 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 15 محضرا تلاعب فى الموازين، و7 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

وقاد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة التموينية على المخابز البلدية بجميع أنواعها بمدينة دسوق، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن، وأسفرت الحملة عن تحرير 47 محضرا، منها3 محاضر مواصفات، و30 محضر نقص وزن، و13 صحة، ومحضر مخالفة تعليمات.

كما أشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على الحملة التموينية على المخابز، بمشاركة التموين، والصحة، وأسفرت عن تحرير 24 محضراً متنوعاً، بينهم 11 محضر نقص وزن، ومحضر عدم وجود إعلان، و7 محاضر اشتراطات نظافة، و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملة التموينية على المخابز بالتنسيق والتعاون مع إدارة تموين بلطيم، والطب البيطري، والصحة، والبيئة، لضبط وإحكام الرقابة على أصحاب المخابز بالقرى على مستوى مركز ومدينة بلطيم، وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضراً، منهم محضرين نقص وزن، و3 محاضر موصفات، و4 محضر نظافة، و11 محضر مخالفات أخرى.

حملات على المخابز والأسواق ومحلات البيع

ومن جانبه، شدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من من قوائم أسعار بيع السلع، وتوفير السلع الغذائية، ومدى صلاحيتها، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، مؤكداً أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على المخابز والأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيراً إلي استمرار تكثيف الحملات، لضبط الأسعار، ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف «نور الدين»، أنه يتابع يومياًنتائج الحملات التموينية التي يجرى تنفيذها بنطاق مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطرى والبيئة، لافتا إلى أن الحملات التي شهدتها المراكز والمدن أسفرت عن تحرير 166 محضرا متنوعا.