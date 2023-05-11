تحرير 4 محاضر لمخالفة تعريفة الركوب الجديدة بطما في سوهاج

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، برئاسة هويدا الشافعي، خلال حملة مكبرة انتظام العمل بمواقف سيارات المركز سواء الداخلية للقرى التي تربط المركز بالمراكز الأخرى أو مدينتي سوهاج وأسيوط، وهى مواقف طما/سوهاج، وطما/أسيوط، وطما/كوم غريب ومواقف المدمر، وأم دومة، للتأكد من انتظام حركة نقل الركاب والالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة المقررة، ووضع الملصقات على السيارات بخطوط السير والتعريفة الجديدة، فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للوحدات المحلية بالمتابعة والرقابة على مواقف السيارات .

تحرير 4 محاضر عدم تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

خلال تلك الحملات التي توجهت اليوم للمواقف بالمركز تم تحرير 4 محاضر مخالفة للتعريفة الجديدة بطما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسحب الرخص من السائقين المخالفين، وإلزامهم بالتعريفة الجديدة.

تفاصيل الواقعة

فوجئت الحملة عند سؤال الركاب عن الأجرة التي تم تسديدها للسائق بتجاوزها تعريفة الركوب الجديدة، وإجماع ركاب السيارة على ذلك، وتكرر ذلك فى 4 سيارات لاتجاهات مختلفة ليتم سحب الرخص، وإيقاف السائق وتحرير محضر بالواقعة، بعد أن يتم توصيل الركاب لوجهتهم.