تحرير 208 محاضر تموينية للمخالفين في الغربية 

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ضرورة التنفيذ الحازم لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بالتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والمساس بالأمن الغذائي للمواطن وتوفير احتياجاتهم من السلع بالأسعار المناسبة.

وشكل المحافظ لجاناً مشتركة من مديريات التموين، الصحة، والطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء، للقيام بحملات تفتيش على الأسواق والمحال والمخابز، وذلك للتأكد من توافر السلع الغذائية وجودتها وصلاحيتها، ومراقبة الأسعار وضبطها على جميع السلع.

4 لجان تفتيش

وتفقد المحافظ عددًا من المحال المواد الغذائية ومحال الجزارة بقرى مركز زفتى تابع خلالها توافر السلع ووضع الأسعار عليها، موجهاً مديرية الطب البيطري بسحب عينة من أحد محال الجزارة لمعاينتها، كما كلف المحافظ 4 مجموعات قامت بمتابعة الأسواق ومحال المواد الغذائية في مراكز ومدن المحلة، كفر الزيات، قطور والسنطة، وأسفرت عن تحرير 208 محاضر متنوعة.

إجراءات ضد المخالفين

وقال رحمي إن الحملات أسفرت في السنطة عن تحرير مديرية الصحة لعدد 99 محضراً تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم وجود تراخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية، كما حررت مديرية التموين 53 محضراً ما بين عدم إعلان الأسعار، نقص وزن رغيف الخبز، عدم مطابقة ماكينة الصرف، حقن دواجن ومصنعات لحوم، مخالفة المواصفات والنظافة وعدم وجود ميزان حساس، استخدام شيكارة دقيق بلدي مدعم لغرض غير المخصص له، بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وعدم وجود تراخيص للمخبز، في حين حررت مديرية الطب البيطري 5 محاضر للذبح خارج المجازر، كما حررت هيئة سلامة الغذاء 3 محاضر لأغذية منتهية الصلاحية وإعدام وتحريز لحوم ودواجن ومصنعات لحوم، بالإضافة إلى 48 محضراً حررتها الوحدات المحلية لإشغال الطريق ومخالفة الاشتراطات البيئية وعدم وجود تراخيص للمحال.