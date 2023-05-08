تحرير 110 محاضر للمخابز البلدية ومحلات البقالة خلال 24 ساعة في المنيا

حررت مديرية التموين، بالتعاون مع الوحدات المحلية، 110 محاضر تموينية للمخابز البلدية ومحلات البقالة والأسواق، خلال حملات استهدفت جميع مدن ومراكز محافظة المنيا، وذلك خلال 24 ساعة.

ضبط 19 مخالفة تموين بمركز ديرمواس

وقال عامر طه رئيس مركز ديرمواس، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 19 مخالفة تموينية، جاءت ما بين نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان، عدم نظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تحرير مخالفات لمخابز بلدية في مطاي

وقال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 28 محضرا تموينيا تنوع بين نقص وزن، نظافة، وعدم صرف بون.

وأعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط 63 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 63 مخالفة تموينية، منها 55 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين خبز ناقص الوزن، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجلات، وفي مجال متابعة الأسواق، تم ضبط 8 مخالفات ما بين عدم وجود شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار.