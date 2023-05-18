النبراوي يستقبل الرئيس السابق للجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين

استقبل المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، المهندسة مديحة المهيلمي قطب، الرئيس السابق للجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME)، يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023 وذلك على هامش زيارتها لمصر لحضور احتفالية المجلس القومي للمرأة بصدور النسخة العربية من كتاب «بنات النيل - نساء مصريات غيرن عالمهن».

ووفقا لبيان نقابة المهندسين حضر اللقاء، المهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، المهندس محمد رضا عصر، أمين شعبة الهندسة الميكانيكية، المهندس محمود هشام العربي، عضو مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية، المهندسة غادة عماد، مقرر لجنة التوظيف بالنقابة العامة، المهندس محمود الصادق، من ASME- EGYPT.

أول سيدة مصرية تنتخب رئيسا لـ ASME

في بداية اللقاء وجه نقيب المهندسين التحية للمهندسة مديحة المهيلمي قطب، حيث أن انتخابها رئيسا لـ ASME كان يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمعية، كأول عضو غير أمريكي يرأس الجمعية، وكذلك أول سيدة مصرية وعربية، تتولى رئاسة الجمعية منذ تأسيسها عام 1880.

وأكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين أن أول الأهداف التي أنشئت من أجلها نقابة المهندسين هو العمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، ولهذا فإن النقابة تسعى دائما للتواصل مع الجمعيات الهندسية العلمية لتوفير أحدث المعلومات والتقنيات والمصادر العلمية والأكواد للمهندسين، وأيضا توفير الدورات التدريبية التي تؤهل المهندس المصري لسوق العمل، وذلك للحفاظ على مستوى المهنة.

تطوير المستوى العلمي للمهندس

من جانبه، أوضح المهندس محمد عصر- أمين شعبة الهندسة الميكانيكية، أنه على رأس أولويات شعبة الهندسة الميكانيكية تطوير المستوى العلمي للمهندس، والمهنة بالتبعية، وخاصة أن عدد أعضاء الشعبة على مستوى الجمهورية يقارب الـ 200 ألف مهندس، ومن هنا، كان لابد من التواصل والتعاون مع المؤسسات العلمية والتي على رأسها ASME حيث أنها جمعية علمية غير هادفة للربح، لتبادل المعرفة في مجالات الهندسة الميكانيكية.

وبدورها أعربت المهندسة مديحة المهيلمي قطب عن عظيم امتنانها بحفاوة الاستقبال الكبيرة من جانب نقيب المهندسين لها وتكريمها بدرع نقابة المهندسين رغم صعوبة ترتيب اللقاء لضيق الوقت.

وقالت إن زيارتها لمصر جاءت في إطار احتفالية المجلس القومي للمرأة بإصدار كتاب «بنات النيل» الذي تأمل أن يكون مصدر إلهام للسيدات والشابات سواء كن مهندسات أو يعملن في مجالات أخرى، ويكون دافعا لهن لتحقيق أحلامهن بتطوير حياتهن لخدمة المجتمع والوطن والمجتمع.

كما أعربت عن سعادتها البالغة بتمسك نقابة المهندسين المصرية بتقديم شتى أشكال الدعم العلمي والمهني سواء بتقديم المعلومات والتقنيات والمصادر والأكواد العالمية التي تساعدهم، وتمنياتها للنبراوي بالتوفيق والنجاح في تحقيق أهداف نقابة المهندسين والتي تتوافق مع أهدافها كمهندسة محترفة ذات خبرة 35 عاما في الأمن والسلامة العامة، وأيضا الأهداف العامة للجمعية التي تمنح شهادات الاعتماد المهني المعترف بها دوليا.

مناقشة سبل التعاون بين نقابة المهندسين والجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين نقابة المهندسين المصرية والجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين، وتم عرض بعض الأفكار والمقترحات وإمكانية تنفيذها، بما يحقق الارتقاء بمستوى المهنة وتطويرها المستمر، وقد تعهدت قطب بنقلها للجمعية فور عودتها للولايات المتحدة الأمريكية وتسهيل التواصل بين نقابة المهندسين المصرية والجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين.