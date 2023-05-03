«للمهندسين والفنيين».. تدريبات جديدة من «المصري الألماني» خلال مايو

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دورات تدريبية مجانية جديدة، للمهندسين والفنيين، الراغبين في الحصول على فرصة عمل، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، والذي يستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها، وتوفير البدائل المتاحة والآمنة للشباب.

تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة، كالتالى: «تدريبات لـ المهندسين والفنيين مقدمة من المركز المصري الألماني، بالتعاون مع شركة سيمنز إنرجي خلال النصف الثاني من شهر مايو».

وأضاف المركز المصري الألماني، أن تدريبات الأسبوع الرابع من شهر مايو، ستكون خلال الفترة من يوم 21 مايو حتى 25 مايو، وتتمثل في:

- Introduction to CNC Programming, Milling Machine مقدمة في برمجة CNC ماكينة الفريزة.

- Basic Automationأساسيات التحكم المبرمج.

- Hydraulics, Electro Hydraulics التحكم الكهربي بدوائر ضغط الزيت.

- Basics of Arc Weldingأساسيات اللحام.

- HSE الأمن والسلامة المهنية.

تدريبات الأسبوع الأخير من شهر مايو خلال الفترة من 28 مايو حتى 1 يونيو

وأشار المركز المصري الألماني، إلى أن تدريبات الأسبوع الأخير من شهر مايو، ستكون خلال الفترة من 28 مايو حتى 1 يونيو، وتشمل:

- Introduction to CNC Programming, Turning Machineمقدمة في برمجة CNC ماكينة الخراطة.

- Basic Automation أساسيات التحكم المبرمج.

- Pneumatics, Electro Pneumatics التحكم الكهربي بدوائر ضغط الهواء.

- Non Destructive Testing of Welding NDT الإختبارات الإتلافية للحام.

- Basics of Arc Welding أساسيات اللحام.

وأوضح المركزخلال المنشور، أن جميع التدريبات يتم تسليم شهاداتها في آخر يوم تدريب، ويتكفل المركز بمصاريف التدريبات والمواصلات اليومية من القاهرة للأكاديمية في العين السخنة.