نقيب المهندسين يؤكد على اجتماع 13 مايو: الالتزام بجدول الأعمال

أكد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على أعضاء مجلس النقابة حضورهم اجتماع النقابة المقرر يوم 13 مايو الجاري، وذلك حرصا من النقابة على عدم إضاعة الوقت وتنفيذا للدعوة الموجهة يوم الأحد 30 أبريل الماضي لعقد جلسة مجلس النقابة يوم السبت الموافق 13/5/202.

الالتزام بجدول الأعمال

وشدد النبراوي، في بيان له، حول جلسة أعضاء مجلس النقابة يوم 13 مايو الجاري، على أنه يجب الالتزام بجدول الأعمال المدرج، مع التأكيد على الحضور والمشاركة، مشددا على بطلان أي جلسة تتم بدون دعوة وحضور النقيب العام أو من يفوضه، وذلك حرصاً على سلامة وصحة الإجراءات.

استئناف العمل

واستئنفت نقابة المهندسين عملها يوم السبت الماضي، 29 أبريل، وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، من الساعة 8:30 صباحا إلى 8:30 مساء، كما جرى الانتهاء من التقديم على رحلات حجز الحج السياحي التي تقدمها النقابة، وفي انتظار الإعلان عن الفائزين بقرعة الحج السياحي لهذه العام، موضحة أنها توفر ثلاثة مستويات للحج هذه العام الاقتصادي والبري والسياحي.