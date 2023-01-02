افتتاح أول محطة معالجة ذكية لحل مشكلة مياه حفر آبار البترول

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أول محطة معالجة ذكية بمصر والشرق الأوسط لحل مشكلة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول للمنشآت التي تقوم بالصرف علي خليج السويس بشركة الأمل للبترول، وبدء التشغيل التجريبي لها وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئي للحفاظ على الموارد و حماية البيئة كأحد الأولويات القومية لتستكمل طريقها في التنفيذ بأعقاب مؤتمر المناخ (COP27) بحضور عدد من القيادات وزارتي البيئة والبترول والعاملين بالشركة.

سهولة التشغيل والصيانة

وأوضحت وزيرة البيئة أنَّ محطات المعالجة الذكية تتميز بسهولة التشغيل والصيانة، ومصممة لتحقيق أقصي قدر من الكفاءة ولضمان أعلى معايير الجودة وتحمل الظروف المناخية طبقا لموقع المحطة، والتي لا تحتاج إلى إنشاءات وبنية تحتية مقارنة بمحطات المعالجة التقليدية، نظرًا لأن المحطة تكون داخل حاويات ومثبتة علي قاعدة خرسانية فقط.

الحفاظ على البيئة البحرية

وأكّدت وزيرة البيئة أنَّه تمّ تنفيذ المحطة من خلال التعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول وتتويجَا لجهود الدولة المصرية في الحفاظ علي البيئة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر، وفي إطار جهود وزارة البيئة لتنفيذ مشروعات خطط الإصحاح البيئي للمنشآت البترولية بالبحر الأحمر، والتي تقوم بالصرف على خليج السويس، وللتأكّد من التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

جدير بالذكر أنَّ شركة الأمل للبترول بالبحر الأحمر انتهت من تنفيذ محطة معالجة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول بطاقة تصميمية 1000 متر مكعب يوميا بتكلفة تخطت 8 ملايين دولار وباستخدام تكنولوجيا حديثة تعتمد علي المعالجة الثلاثية المتقدمة والتي تتضمن المعالجة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، إضافة إلى وحدات فلترة المياه، وذلك من خلال شركة (ppu) الألمانية، شركة بتروجيت التابعة لقطاع البترول، والتي تعتبر من المحطات الذكية والتي تنفذ لأول مرة بمصر والشرق الأوسط.