«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى أو مخالفات في امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات في امتحان مادتي «الهندسة، والحاسب الآلي» للشهادة الإعدادية عن الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح أن 63 ألفا و308 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي أدوا امتحان مادتي «الهندسة، والحاسب الآلي»، وجاءت الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى، مشيرا إلى أن 24 ألفا و158 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي، أدوا امتحانات مادة «اللغة الأجنبية الثانية» للشعبة العامة، ومادة «الفيزياء» للشعبة العلمية، و«التاريخ» للشعبة الأدبية.

وأدى 7 آلاف و391 طالب وطالبة في الصف الثاني الثانوي «تعليم فني» في مادة «المحاسبة المالية» للتعليم التجاري، وأنه تابع أعمال امتحانات الصف الثاني الثانوي والصف الثاني «تعليم فني» والشهادة الإعدادية من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وذكر في بيان له، أنه جرى توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية، ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق الإجراءات تلاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمُعلمين خلال إجراء الامتحانات، وجرى التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المُنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان.

توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم

وأفاد بأنه جرى أيضا التنبيه علي توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المُناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يُتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويُسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.