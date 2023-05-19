وزارة الصحة: 7 أسباب ترفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا لها، أوضحت فيه 7 عوامل تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة.

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وجاءت العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم كالتالي:

- العوامل الوراثية - زيادة الوزن والسمنة - عدم ممارسة النشاط البدني - التقدم في العمر - الإفراط في استهلاك الملح - اتباع نظام غذائي مليء بالدهون - الإقلال من تناول الفاكهة والخضروات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا علاقة بالصداع وارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أنه فور ظهور أي أعراض غريبة على الجسم لابد من الذهاب إلى الطبيب، وعلى المواطنين اتباع نظام غذائي صحي وسليم والتخلص من السمنة لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان

وأشارت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، لافتة إلى أن المبادرة موجودة داخل كافة الوحدات الصحية بشكل يومي ماعدا يوم الجمعة وهو يوم الأجازة الأسبوعية من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهرا.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة بشكل مباشر.