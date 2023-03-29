«معهد القلب» يقدم نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم لصيام صحي وآمن

قال الدكتور محمد عبد الهادي، مدير معهد القلب، إن ارتفاع ضغط الدم هو أحد أمراض القلب والأوعية الدموية وهو القاتل الصامت ويصيب 26% من المصريين، لافتا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن أمراض القلب هي السبب الأول في معدل الوفيات حول العالم، مشيرا إلى أن مرض ارتفاع ضغط الدم خطير ومعظم إصابات المواطنين يعود إلى العادات غير سليمة.

أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وعن أسباب الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم، قال إنها غير معروفة ولكن هناك عوامل تساعد على الإصابة بالمرض كالتدخين، والسمنة، والعادات الغذائية غير الصحيحة، والتدخين والعوامل الوراثية.

نصائح لمرضي ارتفاع الضغط الدم لصيام صحي

وقدم الدكتور محمد عبد الهادي، مجموعة من النصائح لمرضى الضغط المرتفع، وقال إنه من أجل صيام آمن وصحي لمرضى الضغط المرتفع لا بد من العودة إلى الطبيب المشرف على الحالة لتغيير مواعيد العلاج قبل الصيام، واتباع الخطوات والتعليمات التي يحددها الطبيب، ويجب أيضا الإكثار من السوائل والعصائر الطبيعية لتجنب الشعور بالعطش والجفاف والناتج عنه مضاعفات كبيرة.

وأكد «عبد الهادي» أهمية جعل الخضروات عنصرا أساسيا على مائدة الإفطار، محذرا من الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة والقهوة والمشروبات الغازية، مشيرا الى أهمية تجنب المكسرات المملحة والمخللات إذ تعمل على ارتفاع ضغط الدم.

وتابع بأنه لا بد من الاهتمام بتناول الأسماك المشوية، وتناول منتجات الحليب قليلة الدسم، مشيرا الى أهمية الكالسيوم والذي يعمل على تنظيم ضغط الدم».

مواعيد معهد القلب في رمضان

وأضاف مدير معهد القلب، أنه جرت زيادة عدد ساعات عمل معهد القلب بالتزامن مع شهر رمضان، إلى فترتين، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء، وزيادة مكاتب التذاكر لتسهيل المهمة على المواطن خلال الشهر الكريم.