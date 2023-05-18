محافظ أسيوط يوجه بتسريع وتيرة العمل للاستفادة من إعلانات الشوارع

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سبل الاستفادة من الإعلانات وتنظيمها وتقنين أوضاعها وأفضل الحلول لاستثمارها لتعظيم الإيرادات وتنمية موارد المحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة، وتنفيذا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتا إلى ضرورة استخدام الأساليب الحديثة لإعداد وطرح وتنفيذ وإرساء الاعلانات والمناقصات والمزايدات بشكل يحقق أعلى معايير الكفاءة والارتقاء بالمنظومة.

جاء ذلك خلال لقاءه طاهر أحمد اسماعيل مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة وولاء صلاح مدير إدارة الارادات بالمحافظة، وقد تناول اللقاء الإجراءات والخطوات التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية وبحث المعوقات التي تحول دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة والمقترحات والحلول العاجلة لها والتي تعود بالنفع والفائدة على المحافظة.

الاستفادة من الإعلانات

وكلف محافظ أسيوط اللجنة المشكلة لهذا الشأن بتسريع وتيرة العمل في اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للاستفادة من الإعلانات بكل أنواعها خاصة إعلانات الشوارع في الأماكن المختلفة، لافتا إلى ضرورة العمل على تعظيم العوائد من هذه الإعلانات والاستفادة منها في زيادة ايرادات المحافظة عن طريق الاستغلال الأمثل لها والإمكانات المتاحة بالمراكز والأحياء وفقاً للضوابط واللوائح المنظمة لذلك بالتنسيق والتعامل بين الجهات المعنية في هذا الشأن بما يسهم في تنمية موارد المحافظة.

ترشيد الإنفاق

وأكد المحافظ أهمية ترشيد الانفاق في كل القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام وتحصيل المتأخرات المستحقة وزيادة العائد من الإيرادات، بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين، مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على الموطنين وتلبي احتياجاتهم.