إصابة شخصين في اصطدام سيارة بكوم رمال على طريق أسيوط الغربي

أصيب شخصين بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، صباح اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ملاكي كانا يستقلانها بكوم من الرمال على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فاصطدم بالرمال بشدة، وتعالت صرخاتهما واستغاثاتهما.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث اصطدام سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مواطنين بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بكوم رمال على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متعددة، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بسيارة إلى مكان الحادث بصورة فورية حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.