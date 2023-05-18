رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بتكليف وكلاء جدد و3 رؤساء لمجالس الأقسام

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عددًا من القرارات شملت وكلاء كليات، ورؤساء مجالس أقسام علمية، في عدد من كليات الجامعة.

جامعات الجيل الرابع

ووجه رئيس الجامعة القيادات الجديدة بالعمل وفقا لأولويات جامعة أسيوط خلال هذه المرحلة، وتنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وفق الرؤية الاستراتيجية لتطوير الجامعة، والمساهمة في استمرار تقدمها، وبذل الجهد لتحقيق الاعتماد الدولي.

تضمنت القرارات، تكليف أستاذين للقيام بأعمال وكيلين لكلية الخدمة الاجتماعية؛ هما: الدكتورة إيمان عبد العال أحمد الأستاذ بقسم تنظيم المجتمع؛ للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام، وقيام الدكتور السيد عبد الحميد إبراهيم الأستاذ بقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة؛ للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة عام.

رؤوساء أقسام جدد

كما أصدر رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتعيين الدكتور حمزة عباس حمزة محمد الأستاذ بقسم الأشعة العلاجية والطب النووي بمعهد جنوب مصر للأورام بالجامعة؛ رئيساً لمجلس القسم وذلك لمدة ثلاث سنوات، وقرارا بتعيين الدكتور منتصر القللي أحمد علي الأستاذ بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بالجامعة، رئيساً لمجلس قسم التربية الموسيقية بالكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وقرارا بتجديد الثقة في الدكتور أحمد مرتضى فكري الأستاذ المساعد بقسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص بكلية طب الأسنان؛ للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص بالكلية، وذلك لمدة عام.