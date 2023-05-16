3 إجراءات لمكافحة القوارض عقب حصاد القمح في سوهاج.. تعرف عليها

تنتشر القوارض بالحقول بقرى ومراكز محافظة سوهاج عقب حصاد القمح، إذ تمتلئ الأرض ببقايا القمح، مما يشكل ضررا على الأهالي المجاورين للحقول، فضلا عن الضرر بالمحصول المخزن بالمنازل، لذا تبدأ محافظة سوهاج خطة لمكافحة القوارض بالتزامن مع موسم حصاد القمح، وإزالة المحاصيل الشتوية.

موعد خطة مكافحة القوارض

تعتمد خطة مكافحة القوارض على عدة خطوات وفقا لحديث لطفى الشريف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، موضحا أنه تم توجيه مختلف الوحدات المحلية لقرى ومراكز محافظة سوهاج للتجهيز للبدء في خطة مكافحة القوارض التي تبدأ سنويا عقب إزالة المحاصيل الشتوية، ومن المقرر لها هذا العام أن تكون بالفترة من 21 مايو الجاري وحتى 31 من نفس الشهر.

خطوات حملة مكافحة القوارض

وأضاف أن الحملة تعتمد على عدة خطوات هي:

- تحديد الأماكن المستهدفة من قبل رؤساء الوحدات المحلية، والتي عادة ما تكون بالحقول الكبرى، عقب حصاد القمح والمحاصيل الشتوية وعلى الترع والمصارف لانتشار الحشائش والهيش.

- التنبيه على المواطنين قبل موعد المكافحة بعدم تواجد الحيوانات على الترع والمصارف التي سيتم بها تنفيذ الحملة؛ لعدم تعرض تلك الحيوانات للأضرار والتسمم من المبيدات الخاصة بالقوارض -رش المناطق المستهدفة من قبل مسئولي البيئة والمكافحة، بالمبيدات المحددة، للقضاء على القوارض.