5 طرق لتخزين محصول القمح دون تلف وحمايته من السوس المدمر

يعد محصول القمح، أهم المحاصيل الاستراتيجية المهمة، ويبدأ حصاده منتصف شهر أبريل، ومع تدفق كميات الأقماح من الحقول إلى المخازن المخصصة للتخزين، يجب اتباع عدد من الخطوات التي تحافظ عليه من التلف.

5 طرق لتخزين القمح دون سوس أو تلف

أوضح الدكتور هاني البرهامي، أستاذ متفرغ بمركز بحوث القمح، بمحطة بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن طرق تخزين محصول القمح الصحيحة لحمايته من السوس، متنوعة أبرزها:

- حصاد محصول القمح عقب صلابته وجفافه التام.

- نسبة الرطوبة بحبوب القمح بنحو 13%.

3- تخزين القمح في مكان جيد التهوية.

4- التعبئة داخل عدد من الأجوله الجديدة وغير المستعملة.

5- يجب أن تخزن أجوله القمح فوق بعضها بواقع «6 رصات»، حتى لا يتعرض للسوس والتلف.

أضاف أن أهم خطوة في تخزين القمح، أن يجفف جيدا، حتى لا يصاب «بالسوس».