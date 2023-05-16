رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

5 طرق لتخزين محصول القمح دون تلف وحمايته من السوس المدمر

كتب:

خير الله فؤاد
04:51 ص | الثلاثاء 16 مايو 2023
صورة القمح

صورة القمح

يعد محصول القمح، أهم المحاصيل الاستراتيجية المهمة، ويبدأ حصاده منتصف شهر أبريل، ومع تدفق كميات الأقماح من الحقول إلى المخازن المخصصة للتخزين، يجب اتباع عدد من الخطوات التي تحافظ عليه من التلف.

5 طرق لتخزين القمح دون سوس أو تلف

أوضح الدكتور هاني البرهامي، أستاذ متفرغ بمركز بحوث القمح، بمحطة بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن طرق تخزين محصول القمح الصحيحة لحمايته من السوس، متنوعة أبرزها:

- حصاد محصول القمح عقب صلابته وجفافه التام.

- نسبة الرطوبة بحبوب القمح بنحو 13%.

3- تخزين القمح في مكان جيد التهوية.

4- التعبئة داخل عدد من الأجوله الجديدة وغير المستعملة.

5- يجب أن تخزن أجوله القمح فوق بعضها بواقع «6 رصات»، حتى لا يتعرض للسوس والتلف.

أضاف أن أهم خطوة في تخزين القمح، أن يجفف جيدا، حتى لا يصاب «بالسوس».

اقرأ المزيد:

استمرار توريد القمح بمحافظة كفر الشيخ.. بشرى في إنتاجية المحصول

موسم توريد القمح في كفر الشيخ.. الشون تستقبل 43947 طنا

توريد القمح في محافظة كفر الشيخ.. 6 آلاف طن من 22 موقعا

ارتفاع معدلات توريد القمح في شون وصوامع كفر الشيخ لـ200 ألف طن
بقلم خير الله فؤاد