مقرر حقوق الإنسان بالحوار الوطني: اللغة العامية لم تعد تشبهنا

أكدت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، أنّ الحفاظ على الهوية الوطنية مسألة في غاية الأهمية، في إطار دولة ديمقراطية حديثة منفتحة على الثقافات.

الهوية الوطنية

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان الهوية الوطنية، أنّ هناك كلام كثير عن الأزمات التي تواجه اللغة العربية، خاصة العامية، وليس العربية الفصحى فقط.

وواصلت، أنّ اللغة العامية لم تعد تشبهنا، ونحتاج للالتفاف حول هذه الأمر وبث مسلسلات كرتون ورسوم متحركة مصرية كي لا يستورد أبناءنا لغات أجنبية، بجانب إصدار برنامج تلفزيوني على وزن «قُل ولا تقُل»، وبرامج تحث الأطفال على الحديث باللغة العامية وربطها بالقضايا المختلفة، مع إعادة الاعتبار لحصة القراءة الحرة.

الاستثمار في عقول الطلاب

وشددت على ضرورة الاستثمار في عقول الطلاب، واستغلال المكتبات المدرسية بما يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية.

وانطلقت فعاليات جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، قبل قليل، برئاسة أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، ومن المقرر أن تتناول الجلسة، اليوم، أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، ومناقشة قضية «الهوية الوطنية»، إلى جانب تناول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، قضايا مهمة أبرزها «الوصاية على المال وما يرتبط بها».