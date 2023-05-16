سيناتور جمهوري: بوتين يهدد بالنووي والغرب لا يرد عليه

قال كبير الجمهوريين بمجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري جيم ريتش، إن البيت الأبيض فشل في إجبار الرئاسة الروسية (الكرملين) على الاستجابة لمبادراة الولايات المتحدة المختلفة.

وأضاف السيناتور الجمهوري بحسب قناة «فوكس نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء: «موسكو ترى الدبلوماسية الأمريكية نقطة ضعف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدد بالنووي دون أي رد من قبلنا والغرب».

توتر في العلاقات الروسية الأمريكية

وتشهد العلاقات بين واشنطن وموسكو أزمة منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي عندما أقدت أمريكا على فرض عقوبات على روسيا ومنع بيع قطار غيار الأسلحة لها لإثنائها عن أزمتها مع روسيا.