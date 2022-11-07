أبرز الأحداث الاقتصادية بالعالم خلال 24 ساعة: وعد أممي بتسهيل تصدير حبوب روسيا

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث اقتصادية خلال 24 ساعة على خلفية الأزمة الأوكرانية وما تبعها من عقوبات أمريكية وغربية على موسكو وما شهده العالم من أزمة في الأمن الغذائي وأزمة طاقة، كان من أبرزها، الوعد الأممي بتسهيل تصدير الحبوب الروسية، فيما قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إن أنبوب الغاز «نيجيريا - المغرب» مشروع استراتيجي لصالح منطقة غرب إفريقيا كلها.

موسكو: «الأمم المتحدة» أمامها حتى 18 نوفمبر للوفاء بالتزاماتها

وقال نائب مندوب «موسكو» لدى «الأمم المتحدة»، دميتري بوليانسكي، إن المنظمة وعدت بتسهيل تصدير الحبوب الروسية، مضيفا لصحيفة «إزفيستيا» الروسية، إن بلاده ستقيم الجهود قبل تمديد «صفقة إسطنبول» بعد أيام.

وأشار بوليانسكي إلى أن منظمة «الأمم المتحدة » أمامها حتى 18 من الشهر الجاري، للوفاء بالتزاماتها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أشار «مركز التنسيق المشترك» في مدينة «إسطنبول» التركية، إلى عودة 7 سفن شحن لمواني أوكرانيا عبر الممر الإنساني الذي فتحه «الأسطول الروسي» بالبحر الأسود يومي الـ5 والـ6 من نوفمبر الجاري، فيما فحص مفتشو المركز، خلال اليومين الماضيين، 15 سفينة قبل دخولها الموانئ.

وتتواجد حاليا سفينتان فقط في مواني أوكرانيا، فيما تنتظر 88 سفينة إذنا للدخول إلى المياه الإقليمية الأوكرانية، و18 أخرى محملة بالأغذية تنتظر التفتيش في المياه التركية.

أوكرانيا: زراعة حوالي 4 ملايين هكتار من محاصيل الشتاء

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، تراجع المساحات المزروعة بمحاصيل الشتاء بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي 2021، مشيرة إلى زراعة حوالي 4 ملايين هكتار «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدانا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا الييوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي، أمس الأحد، أن 25% من النسبة سجلت نتيجة للعمليات العسكرية، و15% بسبب سوء المواسم.

بوشكوف: رغبة أمريكية بحرمان «موسكو» من جزء كبير من عائدات النفط

بدورها، قالت «موسكو» على لسان عضو «مجلس الاتحاد» الروسي، أليكسي بوشكوف، إن فرض سقف لسعر نفط بلادها، سيفاقم الوضع في السوق الأمريكية، مضيفا عبر «تليجرام»، إن الولايات المتحدة لديها رغبة كبيرة بحرمان «موسكو» من جزء كبير من عائدات النفط.

وفي ألمانيا، رصدت السلطات، 83 مليار يورو في إطار خطة بـ200 مليار لحماية اقتصاد البلاد وتعويض ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء للعام المقبل 2023.

عربيا، قالت وزارة الطاقة الجزائرية، إن من المنتظر أن تفوق الإيرادات من المحروقات 50 مليار دولار حتى نهاية 2022، «زيادة 45% مقارنة بالعام الماضي»، وتوقع وزير الطاقة، محمد عرقاب، خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني»، ارتفاعا بنسبة 2% في الانتاج الأولي للمحروقات

وستسجل الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40% مقارنة بالعام 2021، فيما أشار عرقاب حول الاستثمار في قطاع الطاقة، إلى تخصيص 3.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من 2022، بارتفاع 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

عرقاب: تجاوز النفط عتبة 109 دولارات ساهم في تحسن اقتصاد الجزائر

وأكد وزير الطاقة الجزائري، أن قرار الدول المصدرة للنفط و«أوبك+»، خفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل إلى نهاية 2022، مضيفا أن تجاوز برميل النفط عتبة 109 دولار مع نهاية سبتمبر الماضي ساهم في تحسن مؤشرات اقتصاد بلاده الكلية.

وفي المغرب، قال الملك محمد السادس، إن أنبوب الغاز «نيجيريا-المغرب»، مشروع مهيكل يربط بين إفريقيا وأوروبا، مضيفا في خطاب بمناسبة الذكرى الـ47 للمسيرة الخضراء، إن مذكرة التفاهم الموقعة، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال، تشكل لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع.

وأضاف الملك محمد السادس، أن أنبوب الغاز أكثر من مشروع ثنائي، بين بلدين، وإنما مشروع استراتيجي لصالح منطقة غرب إفريقيا كلها «أكثر من 440 مليون نسمة» لما يوفره من فرص وضمانات في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة لدول «إيكواس» الـ15، بالإضافة إلى بلاده وموريتانيا.