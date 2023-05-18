منسق الحوار الوطني: مد فترة تلقي المقترحات التشريعية حول قانون الانتخابات

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنّ لجنة الثقافة والهوية الوطنية تضم 4 قضايا، يندرج تحت كل قضية عدّة محاور.

وأشار إلى أنّ اللجنة تتناول قضايا المؤسسات والسياسات الثقافية نحو فاعلية وعدالة، كما أنّ الصناعات الثقافية تتناول دراما السينما والمسرح، والنشر والترجمة والموسيقى، وتتناول حرية دعم وتشجيع الإبداع وحريته.

كلمة المنسق العام للحوار الوطني

واضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى بلجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن المحور المجتمعي «الهوية الوطنية».

جلسة الهوية الوطنية

وتابع أنّ الكثير مما قيل في الجلسة حول الهوية الوطنية، سيكون محل لجان أخرى كالتعليم والشباب، مؤكدا أنّ إدارة الحوار ومجلس أمناءه راعى هذا منذ البداية، فجميع المخرجات من أي لجنة تتعلق بلجنة أخرى سيكون بينهما في نهاية الأمر، وقبل صياغة المخرجات للحوار الوطني اجتماعات مشتركة بين تلك اللجان.

وتابع: «لدى بعض الرأي بأنّني شعرت بفزع عند حديث البعض منكم عن الهوية الوطنية، والأمر ليس بهذا السوء، نعم هناك تعدد بالفعل والآفة الكبرى هي التعليم، والأنواع الكثيرة للتعليم بما تحمله من لغة»، مؤكدا أنّ التمسك بالهوية الوطنية يبدأ من التعليم.

وأشار المنسق العام إلى مد الموعد المحدد لتلقي المقترحات التشريعية حول قانون الانتخابات ضمن المحور السياسي، إلى الأربعاء المقبل، بناء على طلب بعض الأحزاب السياسية.