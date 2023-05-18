نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.. تعليمات حول تصحيح الإجابات الخاطئة والمشطوبة

قبل الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وجّهت المديريات التعليمية، تعليمات بشأن التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة تزامناً مع انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2023 في عدد من المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وشددت المديريات التعليمية، على الانتهاء من رصد الدرجات أولاً بأول والمراجعة الدقيقة، وسرعة إرسال نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الانتهاء منها، وتحري الدقة في رصد الدرجات وعدم إعلان النتيجة إلا بعد وصول الفاكس الخاص ببدء إعلانها من المديرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.. تعليمات الرصد

ووجهت المديريات تعليميات مهمة وعاجلة بشأن التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الثاني 2023 وهي كالتالي:

- المتابعة المستمرة لأداء المصححين، وإذا اكتشف خلل في التصحيح في إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه.

- مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والالتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتمادها من الموجه العام.

- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليس على إجابات الطالب.

- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

- يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا، ثم تفقط الدرجة المعطاة.

- في حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار في ذلك.

- في حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الأعلى للطالب.

- في حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس (صفرا) فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.. تقدير الإجابات المشطوبة

- يراعى تقدير الإجابات المشطوبة والتي يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها.

- الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع.

- ضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذي أسندت إليهم وتم إثباتها في الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

- على رئيس لجنة التصحيح (الموجه الأول) إعطاء إحصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة.