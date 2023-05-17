رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

جهاز حدائق العاصمة: تركيب 200 عداد مياه مسبق الدفع لحاجزي وحدات الإسكان

كتب:

أيمن حمزة
10:01 ص | الأربعاء 17 مايو 2023
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بأنه تم توفير 200 عداد مياه مسبق الدفع لحاجزي الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الزهور «حي الياسمين وحي القرنفل».

وقال بيان صادر عن جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، إنه جار استكمال باقي الأحياء، مضيفاً أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة لترشيد استهلاك المياه، وتسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق، وتسهيلا على المستفيدين بهذه الوحدات السكنية وتمكينهم من الإقامة بالوحدات.

جهاز حدائق العاصمة: عدادات مياه مسبقة الدفع لإسكان الاجتماع

ووجه المهندس علاء عبد اللاه، بنش أرقام العدادات الواردة إلى الجهاز، مطالباً مالكي الوحدات السكنية الوارد أرقام العدادات الخاصة بهم التوجه إلى جهاز مدينة حدائق العاصمة الكائن بالكيلو 46 طريق السويس لاستلام العدادات حتى يتسنى للجهاز استكمال الإجراءات.

اقرأ المزيد:

انطلاق حملة طرق الأبواب للتوعية بترشيد استهلاك المياه في الخيالة بالقاهرة

إقبال على شراء كراسة شروط الإسكان الإجتماعي في القليوبية.. اعرف الشروط

فتح باب الحجز لـ125 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي اليوم

5 فروق بين شقق الإسكان الإجتماعي والإسكان المتوسط.. تعرف عليهم

الإسكان تستقبل راغبي حجز أراضي الإسكان الإجتماعي ببنوك التعمير غدا

الإسكان الإجتماعي: ندعم أصحاب الوحدات ولم نحاسبهم على الأرض أو المرافق

للعاملين بـ الأوقاف.. فرصة للحصول على شقق في الإسكان الإجتماعي

محافظ الغربية يعتمد نتيجة مستحقي الإسكان الإجتماعي بأرض الجزيرة بزفتى

محافظ كفر الشيخ يتابع معدلات تنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعي

الأحد.. بدء تسليم أراضي قرعة الإسكان الإجتماعي بالسادات

تعرف على مواقع أراض الإسكان الإجتماعي

أستاذ الإدارة بجامعة الدلتا: وضع المشروعات التنموية بالمناهج حق مجتمعي

رئيس جامعة حلوان: هدفنا بناء الإنسان.. وندعم المشروعات التنموية في كل المجالات

محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ المشروعات التنموية بقرى «حياة كريمة»

قرى جنوب الشيخ زويد ورفح تعود للنور بمزيد من المشروعات التنموية

المشروعات القومية والمبادرات التنموية لـ«الجمهورية الجديدة» طريق تحسين حياة المصريين
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.