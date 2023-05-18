هل يمكن علاج آلام القولون بالأعشاب؟.. «هيئة الدواء» تجيب

أجابت هيئة الدواء المصرية، على السؤال الذي طرحه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هل يمكن علاج آلام القولون بالأعشاب؟، موضحة أنه لا يمكن علاج آلام القولون بالأعشاب نهائيًا، ولكن تُعَالج الأعراض فقط.

هل يمكن علاج القولون بالأعشاب؟

وأضافت هيئة الدواء، أنّ مرضى القولون ينقسمون إلى نوعين، الحالات البسيطة ويمكن علاجها في المنزل من خلال الحرص على تناول الألياف، والراحة والاسترخاء، وممارسة الرياضة بشكل منتظم والبعد عن الأطعمة المليئة بالدهون التي تعمل على تهييج القولون، وهناك بعض الحالات التي تحتاج إلى العودة للطبيب، لوصف تناول بعض الأدوية مثل مسكنات الألم، الأدوية الملينة ومكملات الألياف الغذائية.

أعراض القولون العصبي

وحددت هيئة الدواء، أعراض القولون العصبي، وتتضمن:

- فقدان الوزن.

- ألم في البطن.

- إسهال مزمن، أو إمساك المزمن.

- زيادة الغازات.

وفيما يتعلق بأسباب الإصابة بالقولون، أكدت أنّه بسبب التعرض إلى الضغط النفسي، وحدوث تشوهات في الجهاز الهضمي، والتهابات في الأمعاء.

وناشدت المواطنين، بأهمية التواصل معها في حال طلب استشارة دوائية أو الاستفسار عن أي معلومة تتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلية، أو الإبلاغ عن أي أدوية ناقصة داخل الصيدليات، مشيرة إلى أنه يمكن التواصل عن طريق خدمة استشارة دوائية عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الدواء أو الخط الساخن 15301.