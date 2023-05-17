صورة «سيلفي» تجمع أبطال فيلم أولاد حريم كريم.. اعرف قصتها

يصور الفنان مصطفى قمر، مشاهده في فيلم أولاد حريم كريم، الذي بدأ تصويره خلال الأيام الماضية، وذلك بعد 18 عاما من تقديم الجزء الأول من الفيلم «حريم كريم» الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، ويشهد الجزء الجديد مشاركة عددا من أبطال الجزء الأول بجانب عددا من النجوم الجدد.

ونشرت الفنانة هنا داوود صورة تجمعها بأبطال فيلم أولاد حريم كريم عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهر فيها مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، بالإضافة إلى رنا رئيس وتيام قمر ويوسف عمر.

تفاصيل فيلم أولاد حريم كريم

ويشارك في بطولة فيلم أولاد حريم كريم بجانب مصطفى قمر كلا من: داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، بشرى ومن جيل الشباب يشارك: تيام مصطفى قمر، رنا رئيس وهنا داوود، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم أولاد حريم كريم يجمع مصطفى قمر ونجله تيام

وللمرة الأولى يمثل تيام قمر أمام والده مصطفى قمر في عمل واحد يجمعهما معا، حيث أن الأعمال السابقة التي جمعتهما كانت مشاهد محدودة شارك فيها «تيام» وهو طفلا منها «قلب جرئ» و«بحبك وأنا كمان»، كما أدى شخصية والده في مرحلة سنية أصغر في فيلم «فين قلبي»، بالإضافة إلى ظهوره ضيف شرف في مسلسل «فارس بلا جواز» في موسم الدراما الرمضانية 2021.