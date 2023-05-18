«الفاو» تحتفل باليوم العالمي للنحل السبت.. يساهم في 35% من غذاء العالم

يحتفل العالم بعد غدٍ السبت، باليوم العالمي للنحل الذي يوافق 20 مايو، وأكدت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، أنّ النحل من بين أكثر المخلوقات الجاهِدة في عملها على هذا الكوكب، إذ يُفيد الناس والنباتات والبيئة منذ سنوات عديدة؛ فمن خلال نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى، كما يساهم في إنتاج كميات وفيرة من الفواكه والبذور، ويزيد أيضًا من تنوّعها بقدر أكبر ويحسّن جودتها، ما يساهم بالتالي في تحقيق الأمن الغذائي.

اليوم العالمي للنحل

وأوضحت «الفاو» في تقرير لها، أنّ للتلقيح تأثيرًا إيجابيًا على البيئة بشكل عام، إذ يساعد في الحفاظ على التنوع البيولوجي والنُظم الإيكولوجية النابضة بالحياة التي تعتمد عليها الزراعة والبشرية جمعاء، كما يقدّم النحل خدمة مهمة للنظام الإيكولوجي تتمثل في ضمان نقل الجينات، وبالتالي تكاثر العديد من النباتات المزروعة والبرّية.

معلومات عن النحل

كما كشفت «الفاو»، عددًا من المعلومات الغريبة عن النحل التي تؤكد مدى أهمية الحشرة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، ودعم وصيانة التنوع الإيكولوجي، وتتمثل في الآتي:

- هناك أكثر من 20000 نوع من النحل عبر العالم.

- يساهم النحل في 35% من إجمالي إنتاج المحاصيل على المستوى العالمي، بتلقيح 87 من أصل 115 من المحاصيل الغذائية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

- تعتمد حوالي 75% من المحاصيل المنتجة للفواكه والبذور المعدّة للاستهلاك البشري في العالم على النحل.

- في الكثير من المناطق، يكون هناك تراجع في وفرة النحل والملقِّحات والكثير من الحشرات الأخرى، وتنوّعها.

- يعتمد كلّ من أمننا الغذائي وتغذيتنا وسلامة بيئتنا على النحل والملقِّحات.