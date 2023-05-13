الفاو: ارتفاع في الأسعار العالمية للسلع الغذائية لأول مرة خلال العام

كشفت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» عن ارتفاع المؤشر القياسي للأسعار الدولية للسلع الغذائية في أبريل الماضي للمرة الأولى خلال عامٍ، وذلك وسط زيادات في الأسعار العالمية للسكر واللحوم والأرز.

وأوضحت، في تقرير لها، أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، لشهر أبريل بلغ 127.2 نقطة بزيادة نسبتها 0.6% عمّا كان عليه في شهر مارس، حيث ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار السكر بنسبة 17.6% عن مارس، ليبلغ أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2011 وذلك بسبب تراجع توقعات الإنتاج العالمي في الهند والصين وتايلاند والاتحاد الأوروبي نتيجةً للطقس الجاف.

كما ارتفع أسعار اللحوم بنسبة 1.3%، كذلك أسعار لحوم الدواجن التي ارتفعت وسط الطلب على الواردات الآسيوية والقيود المفروضة على الإنتاج، نتيجة مشكلات متعلقة بصحة الحيوانات، كما ارتفعت الأسعار الدولية للحوم الأبقار بسبب انخفاض المتاح من المواشي المخصصة للذبح، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

تواصل هبوط مؤشرات الأسعار المتصلة بفئات السلع الغذائية الرئيسية

وأشار التقرير إلى تواصل هبوط مؤشرات الأسعار المتصلة بفئات السلع الغذائية الرئيسية الأخرى، ومن بينها الحبوب بنسبة 1.7% منذ شهر مارس فأصبح أقل بنسبة 19.8% من قيمته المسجلة العام الماضي، وهبطت الأسعار الدولية للقمح بنسبة 2.3%، ويرجع ذلك في الغالب إلى توافر كميات كبيرة قابلة للتصدير في أستراليا والاتحاد الروسي.

أما الذرة فتراجعت الأسعار العالمية بنسبة 3.2% إذ ارتفعت الكميات المتاحة منها في أمريكا الجنوبية موسميًا مع استمرار عمليات الحصاد، وعلى خلفية انحسار المحاصيل الناجم عن ارتفاع تكاليف المدخلات والطقس السيئ، وخاصة خارج آسيا، أسهمت المبيعات للمشترين الآسيويين في زيادة الأسعار الدولية للأرز.