هاني محروس يطرح أغنية «بنت الناس» لمصطفى حجاج

طرح الفنان مصطفى حجاج، أغنيته الجديدة للجمهور «بنت الناس»، ليفتتح بها صيف 2023.

مصطفى حجاج يفتتح موسم الصيف

الأغنية من كلمات الجوكر وألحان أحمد عبده وتوزيع أسامة عبد الهادي وإنتاج NJ Music Production للمنتج هاني محروس

ويقوم هاني محروس حاليا بتحضير أغنيات جديدة أخرى مع حجاج ، تمهيدا لتقديمها للجمهور المصري بموسم صيف 2023 .

كان مصطفى حجاج، قد تألق في حفل مؤخرا، وقدم مصطفى حجاج ديو مع المطرب الكبير أحمد عدوية وذلك في أغنية زحمة.

مصطفى حجاج قدم أغنية زحمة مع عدوية

يذكر أن آخر أعمال المطرب مصطفى حجاج هي أغنية بطليني، والتي طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهي من كلمات جمال الخولي وألحان إسلام رفعت، وتوزيع أماديو، عود إسلام الأبتي، ناي: محمد عاطف، ميكس وماستر: هاني محروس، ومن إخراج إسلام هشام.