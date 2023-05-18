مواعيد متحف كفر الشيخ 2023 وأسعار التذاكر، من الموضوعات التى يهتم بالبحث عنها الكثيرون من المواطنين خاصةً مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، الذي يوافق 18 مايو من كل عام.

مواعيد متحف كفر الشيخ 2023

وفيما يلي نُقدم مواعيد متحف كفر الشيخ 2023 وأسعار التذاكر:

1- يفتح متحف كفر الشيخ أبوابه للزيارة طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 مساءً.

2- شباك التذاكر يغلق في تمام الساعة 3:30 مساءً.

3- التذاكر اليومية للمصريين، تذاكر دخول المتحف الفرد: 20 جنيهاً، والطالب: 10 جنيهات.

4- التذاكر اليومية للأجانب، تذاكر دخول المتحف الفرد: 80 جنيهاً، والطالب: 40 جنيهاً.

‫5- التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالكاميرا «يُسمح فقط بدون فلاش» 50 جنيهاً.

6- الدخول مجاناً لكبار السن من هم فوق 60 عاماً فأكثر، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال الأيتام، ورحلات المدارس الحكومية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

1200 قطعة أثرية عدد القطع الأثرية الموجودة بالمتحف

ووفقاً للدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، فإن متحف كفر الشيخ تبلغ مساحته حوالي 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات، لافتاً أن عدد القطع الأثرية الموجودة بالمتحف تبلغ 1200 قطعة أثرية، والمعروض منها 735 قطعة أثرية.

يذكر أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية خلال عام 2020، والمتحف يقع بجوار جامعة كفر الشيخ فى حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، وقاعات للتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات.