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أسعار البيض اليوم السبت 13 - 5 - 2023 بالأسواق.. «الأحمر» بـ105 جنيهات

كتب:

سعيد رمضان
03:23 م | السبت 13 مايو 2023
استقرار أسعار البيض

استقرار أسعار البيض

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار بيض المائدة بأنواعه المختلفة، تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الفترة الحالية، وذلك لوجود كميات جيدة بالأسواق.

المعروض من بيض المائدة بالأسواق جيد نسبيا

وأوضح «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المعروض من بيض المائدة بالأسواق جيد نسبيًا، بينما يوجد ثبات في معدلات الطلب، حيث لم تحدث زيادة في الطلب خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن سعر البيض البلدي يبلغ نحو 97 جنيها من أرض المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات للطبق، والأبيض 94 جنيها للطبق، من أرض المزرعة ويصل للمستهلك بسعر 100 جنيه للطبق، بينما يبلغ سعر البيض الأحمر 97 جنيها ويصل للمستهلك بسعر 105 جنيه للطبق.

 حجم إنتاج  مصر من بيض المائدة

ويبلغ حجم إنتاج  مصر من بيض المائدة في العام، نحو 14 مليار بيضة، ويصل حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر حوالي 1.4 مليون، طائر وذلك بحسب احد التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

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