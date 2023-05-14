أسعار البيض اليوم الأحد 14-5-2023 في الأسواق والمحال.. استقرار ملحوظ

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الاسكندرية التجارية، إن أسعار البيض اليوم الأحد 14-5-2023 في الأسواق والمحال تشهد ثباتا ملحوظا، مشيرا إلى أن هذا الاستقرار مستمر منذ أسبوعين، حيث تسجل كرتونة البيض الأبيض داخل المزرعة 85.75 جنيه.

استقرار أسعار البيض

وذكر رئيس الشعبة لـ«الوطن»، أن أسعار البيض اليوم الأحد 14-5-2023 في الأسواق والمحال مستقرة، بسبب التوازن حالياً بين العرض والطلب، حيث شهدت مبيعات البيض ارتفاعا الفترة الماضية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبعد انتهاء الشهر الكريم تراجعت الأسعار في السوق المحلي لتسجل الأسعار حاليا استقرار ملحوظا.

أسعار البيض اليوم

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر البيض الأحمر اليوم داخل المزرعة يسجل 94.75 جنيه، وتباع الكرتونة للمستهلك بسعر 104 جنيهات، والأبيض البلدي في المزرعة 92 جنيها، وتصل الكرتونة للمستهلك بسعر 112 جنيها، فيما يسجل البيض الأبيض أرض مزرعة 85.75 جنيه، وتصل الكرتونة بسعر 100 جنيه.

تراجع الأسعار قريبا

وأكد «المنوفي»، أن هناك توقعات بهبوط أسعار البيض مرة أخرى بعد انخفاضها بعد انتهاء شهر رمضان الماضي، وذلك بسبب زيادة المعروض في السوق المحلي، وتوافر الأعلاف التي ستسهم في خفض أسعار الدواجن والكتاكيت أيضا ليس البيض فقط.