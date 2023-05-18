النائبة دينا عبد الكريم: علينا تقديم منتج حقيقي يربط العالم بهوية مصر

قالت النائبة دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن»، إن الصورة الذهنية لأي دولة من دول العالم ومنها مصر لا تُصنع بل تُختبر، وبالتالي هذا الاختبار يكون بحاجة مستمرة للتقديم أمام دول العالم ودعما للهوية الوطنية نكون أمام أهمية كبيرة في الابتعاد عن فكرة الموائمات والمجاملات فيما يقدم مصر للخارج من أجل صورة ذهنية سليمة عن الدولة للخارج.

جلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى

جاء ذلك فى كلمتها بجلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، مؤكدة أنه بجانب اختيار الأفضل لدعم الهوية لتقديم الدولة المصرية للخارج لا بد أن نكون أمام أيضا ترسيخ حقيقي لمنتج مصري يربط العالم بهوية مصر مثلما كنا نتحدث في الماضي عن القطن المصري، ونتحدث الآن عن ألمانيا بالعربيات مثلا.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أنه بجانب ذلك نكون أمام أهمية التوقف عن تقديم مصر للخارج بأنها صاحبة الحضارة، خاصة أنه لا أحد يستطيع أن يحترم الدولة صاحبة التاريخ وليس لها حاضر، مشيرة إلى أن دعما للهوية أيضا لا بد أن نكون أمام تقديم الخدمات العامة ورقابة الأداء للمواطن إذ لن تتحقق السعادة الكاملة إلا من خلال احترام المواطن وتقديم الخدمات العامة والرقابة عليها وهو ما يصب في صالح الهوية الوطنية بنهاية المطاف.