تعديل تركيب قطارات على خطوط السكة الحديد بالوجه البحري.. يبدأ تشغليها اليوم

عدّلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تركيب بعض عربات القطار على خطي القاهرة- كفر الشيخ- بيلا والعكس وخط القاهرة - دمياط والعكس بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية، اعتبارا من اليوم اللاثنين 1-5-2023.

وترصد «الوطن» التفاصيل المتعلقة بتعديل تركيب القطارات المذكورة من حيث مواعيد تحركها والعربات المعدلة وبدأ تشغيلها بالعربات المضافة إليها حديثا، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

تفاصيل القطارات المعدل تركيبها

وجاءت بيانات القطارات التي شهدت تعديل في تركيبها على النحو التالي:

- تعديل تركيب قطار 809 سياحي، على خط القاهرة - بيلا، ليتكون من 8 عربات، 2 عربة ثالثة مكيفة و6 عربات تهوية ديناميكية، ويسير بنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 810 سياحي، على خط بيلا - القاهرة، ليتكون من 8 عربات، 2 عربة ثالثة مكيفة و6 عربات تهوية ديناميكية، ويسير بنفس جدوله الحالي، ويبدأ عمله اعتباراً من الثلاثاء 2-5-2023.

- تعديل تركيب قطارى 941 و966 سياحي، على خط القاهرة- الزقازيق- المنصورة- دمياط، والعكس، ليتكون من 8 عربات 2 ثالثة مكيفة و6 عربات تهوية ديناميكية، وبنفس جدولهم الحالي، ويبدأ عملهم اعتباراً من الجمعة 5-5-2023.

تقديم أفضل الخدمات لمستقلي القطارات

ويأتي تعديل تركيب القطارات على خطوط السكة الحديدة، تنفيذا لتوجيهات وزير النقل بضرورة الاستغلال الأمثل لطاقة التشغيل فور تجهيزها، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.