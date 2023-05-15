سكك حديد مصر 2023 تحدد مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية»

حددت سكك حديد مصر 2023، مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية»، لجميع الأنواع سواء الروسي أو المكيف أو الـ«VIP» أو التالجو، مؤكّدة انتظام الحركة وفق جداول التشغيل المُحددة، مشددة على جميع الركاب بضرورة الالتزام الكامل بقواعد استقلال القطارات كحجز تذكرة قبل السفر وعدم التدخين في العربات.

مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية»

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية»، وفق ما حددته سكك حديد مصر 2023 في تقرير لها

- قطار رقم 119 يقوم من القاهرة 5:00 صباحاً ويصل إلى الإسكندرية 9:50 صباحاً.

- قطار رقم 1211 محسن يقوم من القاهرة 10:10 صباحاً ويصل إلى الإسكندرية 2:25 مساءاً.

مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» التالجو

- قطار رقم 2025 التالجو يقوم من القاهرة 8:00 صباحاً ويصل إلى الإسكندرية 10:30 صباحاً.

- قطار رقم 2023 التالجو يقوم من القاهرة 2:00 مساءاً ويصل إلى الإسكندرية 4:33 مساءاً.

مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» روسي

- قطار رقم 21 روسي يقوم من القاهرة 3:25 مساءاً ويصل إلى الإسكندرية 7:15 مساءاً.

- قطار رقم 21 روسي يقوم من القاهرة 3:25 مساءاً ويصل إلى الإسكندرية 7:15 مساءاً.

-قطار رقم 157 روسي يقوم من القاهرة 7:40 مساءاً ويصل إلى الإسكندرية 10:40 مساءاً.

- قطار رقم 29 روسي يقوم من القاهرة 9:30 مساءاً ويصل إلى الإسكندرية 1:20 مساءاً.

- قطار رقم 15 روسي يقوم من القاهرة 12:15 مساءاً ويصل إلى الإسكندرية 4:00 مساءاً.

- قطار روسي يقوم من القاهرة في تمام الساعة 3:00 صباحاً ويصل إلى الإسكندرية الساعة 6:45 صباحاً.

مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» المكيف روسي

- قطار رقم 3023 مكيف روسي يقوم من القاهرة 5:00 مساءاً ويصل إلى الإسكندرية 7:55 مساءاً.

-قطار رقم 3009 مكيف روسي يقوم من القاهرة 6:00 مساءاً ويصل إلى الإسكندرية 8:55 مساءاً.

- قطار رقم 3023 مكيف روسي يقوم من القاهرة 5:00 مساءاً ويصل إلى الإسكندرية 7:55 مساءاً.

مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» المكيف

- قطار رقم 931 مكيف يقوم من القاهرة 8:15 مساءاً ويصل إلى الإسكندرية 11:35 مساءاً.

- قطار رقم 923 مكيف يقوم من القاهرة 4:00 مساءاً ويصل إلى الإسكندرية 7:25 مساءاً.

- قطار رقم 915 مكيف يقوم من القاهرة 3:10 مساءاً ويصل إلى الإسكندرية 6:15 مساءاً.

- قطار رقم 923 مكيف يقوم من القاهرة 4:00 مساءاً ويصل إلى الإسكندرية 7:25 مساءاً.

- قطار رقم 919 مكيف يقوم من القاهرة 2:25 مساءاً ويصل إلى الإسكندرية 6:05 مساءاً.

- قطار رقم 915 مكيف يقوم من القاهرة 3:10 مساءاً ويصل إلى الإسكندرية 6:15 مساءاً.

- قطار رقم 89 مكيف يقوم من القاهرة 11:15 صباحاً ويصل إلى الإسكندرية 1:50 مساءاً.

- قطار رقم 913 مكيف يقوم من القاهرة 12:00 ظهراً ويصل إلى الإسكندرية 2:50 مساءاً.

- قطار رقم 901 مكيف يقوم من القاهرة 8:10 صباحاً ويصل إلى الإسكندرية 11:15 صباحاً.

- قطار رقم 911 مكيف يقوم من القاهرة 10:00 صباحاً ويصل إلى الإسكندرية 1:05 مساءاً.

- قطار رقم 903 مكيف يقوم من القاهرة 6:00 صباحاً ويصل إلى الإسكندرية 9:30 صباحاً.

مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» الـ«VIP»

- قطار رقم 912 خاص «VIP» يقوم من القاهرة 7:00 مساءاً ويصل إلى الإسكندرية 9:40 مساءاً.

- قطار رقم 917 الـ«VIP» يقوم من القاهرة 3:00 مساءاً ويصل إلى الإسكندرية 5:30 مساءاً.

- قطار رقم 905 الـ«VIP» يقوم من القاهرة 9:00 صباحاً ويصل إلى الإسكندرية 11:30 صباحاً.