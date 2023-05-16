تعديل تركيب بعض القطارات على خطي «بشتيل- الإسكندرية» و«القاهرة- منوف- الإسكندرية»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات على خط «القاهرة- منوف- الإسكندرية» والعكس، وخط «بشتيل- إيتاي البارود- الإسكندرية»، والعكس، وذلك بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات «تحيا مصر»، اعتباراً من يوم السبت المقبل، الموافق 20 مايو الجاري، حيث سيتم تركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جداولها الحالية.

تعديل تركيب قطارات يوم السبت

وتضمنت بيانات القطارات المعدلة يوم السبت ما يلي:

- تعديل تركيب قطار 119 إكسبريس «القاهرة - منوف - الإسكندرية»، بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي.

- قطار 688 إكسبريس «الإسكندرية - إيتاى البارود - بشتيل»، بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي.

- قطار 697 ركاب «بشتيل- وردان»، بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي.

تعديل تركيب قطارات يوم الأحد

وتضمنت بيانات القطارات المعدلة يوم الأحد ما يلي:

- تعديل تركيب قطار 661 إكسبريس «وردان- إيتاى البارود- الإسكندرية»، بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 118 إكسبريس «الإسكندرية- منوف- القاهرة»، بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي، والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.