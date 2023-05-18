مقترح أمام الحوار الوطني بإضافة مادة جديدة للمناهج الدراسية.. تعرف عليها

شهدت مناقشات لجنة الثقافة والهوية المصرية مقترحا جديدا بإضافة مادة للمناهج الدراسية باسم «مادة الحضارة»، واقترح الدكتور بسام الشماع عالم المصريات، بجلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، منذ قليل، على الحكومة، إضافة مادة الحضارة بالعملية التعليمية في مصر على مستوى التعليم الأساسي، ومن خلالها يتم تصحيح الأخطاء الكثيرة بالمناهج الدراسية بشأن الهوية الوطنية في مصر.

جلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني

وأكد أيضا أن مصر صاحبة حضارة لنحو نصف مليون سنة، بحسب قوله، وليس 7 آلاف سنة، ولكن هذه السنوات الطويلة من حضارتنا القديمة لم يتم تدوينها، ولكن العلم يثبتها، مشيرا إلى أن هذا الرقم خطأ كبير وعلى الدولة تصحيحه، مشيرا إلى أن وجود مادة الحضارة في التعليم الأساسي من شأنه أن يصحح مثل هذه الأخطاء الكبيرة وغيرها من الأخطاء التي تؤثر بشكل مباشر على الهوية الوطنية التي تعرضت لتشويه خلال السنوات الماضية.

زيارات إلى الآثار الوطنية

ولفت عالم المصريات إلى ضرورة أن تعمل الدولة المصرية على تعميق الهوية من خلال الحوافز الخاصة بزيارات الآثار الوطنية بمختلف المحافظات وخاصة على مستوى النشء والأطفال وهذه الخطوة لا بد أن تكون مجانا.