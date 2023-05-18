محمد رضوان مع منى الشاذلي: «شوفت زوجتي في مسرحية وحبيتها من أول نظرة»

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الفنان محمد رضوان، في برنامجها «معكم مع منى الشاذلي»، والمذاع على قناة «CBC»، وكشف «رضوان» الكثير من الكواليس حول حياته ومسيرته الشخصية والفنية.

رضوان: تحولت من كومبارس إلى «متكلم» مع عادل إمام

وخلال الحلقة قال الفنان محمد رضوان إن والده كان صاحب الفضل الأول عليه، إذ كان يهوى الفن، وفي بداية مسيرته الفنية كان «كومبارس صامت»، ثم بات فنانا متكلما مع الزعيم عادل إمام، مفندا: «كنت بقرأ السيناريوهات في البيت، وده اللي شجعني على الفن».

وأوضح محمد رضوان خلال ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه قد قرر من قبل عدم الزواج إلا بعد تثبيت اسمه الفني: «ربنا كرمني وفضله كبير».

وأكد أن شخصيته في منزله لا تشبه شخصية «رمضان حريقة» نهائيا، وأن الشبه بينه وبين رمضان حريقة هو الثبات الانفعالي.

ولفت إلى أنه يوم وفاة والدي كان يعمل في عرض مسرحي، وذهب لدفنه ثم عاد مرة أخرى واستكمل عمله، متابعا: «كنت بمثل مسرحية في مسرح الطليعة وشُفت زوجتي أول مرة، وكانت قاعدة في الصالة وواخدة عيني ومش عارف أمثل لأنها شدتني جدا، وفضلت باصص عليها وأنا في عادتي مببصش للجمهور، واتعرفت عليها بعد المسرحية وبقينا صحاب واتقدمت لها».