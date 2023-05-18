حبس عامل متهم بقتل سيدة في كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية قتل سيدة في كرداسة لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن، وطالبت المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.

كواليس واقعة القتل

أما عن كواليس الواقعة التي شهدتها منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة فكانت عندما خرجت السيدة «سماح» في رحلة بحث عن عمل، فالتقت بأحد الأشخاص «عامل»، واتفق مع السيدة على أنها تراعي كريمته وتقوم بمساعدتهم في المنزل مقابل مبلغ مالي اتفقا عليه، وتقيم معهم في الشقة الكائنة بمنطقة كرداسة بالجيزة، فوافقت السيدة وذهبت معه.

بدأت السيدة في عملها داخل الشقة ورعاية ابنة العامل وتوجه الرجل إلى عمله، وعندما عاد فوجئ بتعدي السيدة على كريمته، فقام بالتعدي عليها بالضرب باستخدام عصا وكابل كهرباء نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها، وعندما تأكد من وفاتها فر هاربا إلى المزارع بمحافظة البحيرة.

بلاغ الواقعة

تلقى قسم شرطة كرداسة بمدرية أمن الجيزة بلاغاً بالعثور على جثة سيدة مجهولة داخل إحدى الشقق السكنية، ملك أحد الأشخاص، كائنة بدائرة القسم.

وبالفحص أمكن من تحديد هوية المجني عليها، وتبيّن أنّها ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وبإجراء التحريات تبين أنّ وراء ارتكاب الواقعة مالك الشقة سالف الذكر، عامل، مقيم بمحافظة البحيرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة بدر.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهم

أما عن العقوبة المتوقعة على المتهم بقتل سيدة في كرداسة يقول المحامي محمود عبد الله أنه سوف يواجه عقوبة رادعة أمام القانون وهي الإعدام شنقاً وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات التي تنص على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».