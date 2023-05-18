العثور على جثة أربعيني داخل منزله في الإسماعيلية

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، على جثمان أحد الأشخاص في الأربعينيات من العمر متوفيا داخل منزله بنطاق دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إبلاغ أحد الأهالي اكتشاف منزل أحد جيرانه مفتوح على مصراعيه، ملقيا على بطنه داخل صالة شقته السكنية.

انتقال رجال البحث الجنائي

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بسرعة انتقال ضباط المباحث الجنائية برئاسة المقدم شادي الكفراوي، رئيس مباحث وحدة قسم ثالث إلي مكان البلاغ لفحصه والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وبحسب رواية جيران المجني عليه، في محضر الشرطة فان المجني عليه كان دائم ترك باب وحدته السكنية مفتوحا طوال مدة وجوده في المنزل، إلا أنه تفاجئ بوجوده ملقيا على بطنه ما اضطره لإبلاغ النجدة وأشقائه على الفور.

التحريات الأولية.. لا توجد شبهة جنائية في الوفاة

وقالت التحريات الأولية لضباط المباحث الجنائية إن الوفاة طبيعية، ولا يوجد أي متغيرات في الجثمان، فيما أكد أقارب المجني عليه عدم وجود أي مسروقات من الشقة السكنية.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على جثمان المتوفي في مجمع الإسماعيلية الطبي، وقررت انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان، والتأكد من وجود شبهة جنائية في الواقعة.