ضبط المتهم بقتل سيدة في كرداسة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة سيدة مجهولة داخل إحدى الشقق السكنية، ملك أحد الأشخاص، كائنة بدائرة القسم.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليها، وتبيّن أنّها ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وأنّ وراء ارتكاب الواقعة مالك الشقة سالف الذكر، عامل، مقيم بمحافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، جرى استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة بدر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بتعرفه على المجني عليها، وأنه اتفق معها على رعاية كريمته وأقامت برفقته بالشقة المذكورة بتاريخ الواقعة، ولدى عودته للشقة فوجئ بتعدى المجني عليها على كريمته، فتعدى عليها بالضرب بعصا وكابل كهرباء وأودى بحياتها، وتوجه لمحافظة البحيرة للعمل بإحدى المزارع، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.