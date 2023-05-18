بعد تصدرهما التريند.. حكاية عمل فني كان سيجمع عبلة كامل بالزعيم عادل إمام

تصدر اسم الثنائي الزعيم عادل إمام وعبلة كامل التريند خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول رواد «السوشيال ميديا» تصريحات سابقة للفنانة لبلبة، قالت فيها إن عبلة كامل كانت ستلعب دورها في فيلم عريس من جهه أمنية.

فيلم «عريس من جهة أمنية»

وقالت الفنانة لبلبة في لقاء سابق مع إنجي على، ببرنامج «أسرار النجوم»: «دوري في فيلم عريس من جهة أمنية كان من الأساس للفنانة عبلة كامل، ولكني لم أعلم بهذا إلا اثناء التصوير، وحدث اتصال بيني وبين عادل أمام وبلغني أننا سنعود للعمل سويا بعد 18سنة غياب، وطلب مني أن أنقص وزني من أجل الفيلم، وبالفعل أنقصت وزني عدة كيلوجرامات».

أبطال فيلم «عريس من جهه أمنية»

فيلم عريس من جهة أمنية بطولة عادل إمام وشريف منير ولبلبة وحلا شيحة وعبد الله مشرف، إخراج على إدريس، وتدور أحداثه حول رجل أعمال يجب ابنته بشكل كبير، ويبعد جميع العرسان عنها إلى أن يأتي ضابط لخطبتها، وتتم الزيجة وسط العديد من المواقف الكوميدية.