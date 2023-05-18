شريف حلمي يفجر مفاجأة: سألت عادل إمام «مش ناوي ترجع؟» وكان رده «أديت دوري»

أعرب الفنان شريف حلمي، عن سعادته البالغة بالأجواء التي سادت على الاحتفالية الخاصة بعيد ميلاد الفنان عادل إمام، الـ83، أمس الأربعاء، في منزله بمنطقة المنصورية، بحضور الأهل والأصدقاء المُقربين منه فقط.

أحمد مكي وعمرو عرفة حضرا عيد ميلاد الزعيم

وكشف شريف حلمي، لـ«الوطن»، عن كواليس الاحتفال بعيد الميلاد، الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حضور عدد من الفنانين، منهم يسرا، ولبلبة، وأحمد مكي، والمخرج عمرو عرفة، وخالد سرحان وآخرين.

وحول إمكانية عودة عادل إمام إلى الساحة الفنية بعد غيابٍ دام نحو 3 أعوام تقريبًا، ومصير مشروع فيلم «الواد وأبوه»، قال: «لا أعتقد أنّ عادل إمام، يعود للساحة الفنية مُجددًا، هو اكتفى بما قدمه من أعمالٍ فنية على مدار 60 عامًا تقريبًا، ويشعر أنه قدّم رسالته كاملة».

«مش ناوي يا أستاذ ترجع لنا بحاجة جديدة؟»

وأوضح شريف حلمي، أنه سأل عادل إمام ذات مرة بشكلٍ مباشر، «مش ناوي يا أستاذ ترجع لنا بحاجة جديدة بقى؟»، ليرد عليه آنذاك، قائلًا: «هو حد عاوز منّي حاجة؟.. مش أنا عملت كل الحاجات»، قلت له: «ده حقيقي»، فقال لي: «طب تمام.. أنا أديت دوري زي الفل».