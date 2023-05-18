3 نصائح مهمة لمزارعي الذرة الصفراء في كفر الشيخ.. بينها ري المحصول مبكرا

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، أنّ الندوات الإرشادية، بمديرية الزراعة بالمحافظة، تعقد العديد من الندوات المهمة لمزارعي محصول الذرة، سواء من نوع الذرة الشامية، أو الذرة الصفراء، وذلك للحفاظ علي المحصول من التلف، وإرشاد المزارعين بطرق التعامل الصحيحة للمحصول في أثناء مراحل النمو، وطرق الري المناسبة عقب زراعته.

ندوات «دليفري» للمزارعين بالحقول

وأوضح «غربية» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المهندسين الزراعيين، والباحثين في مجال الزراعة في محافظة كفر الشيخ، يعقدون ندوات إرشادية «دليفري»، وذلك داخل الحقول في شتى قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، ويشرحون بشكل مفصل للمزارعين على الطبيعة، ومن بينها إرشادات لمزارعي محصول الذرة، وهي كالتالي:

- ضرورة خل محصول الذرة عقب الزراعة بنحو 20 يومًا على الأكثر.

- ري المحصول في الساعات الأولى من اليوم مبكرًا بنظام «الحوال»، بعيدًا عن الري الغمر.

- عدم استخدام المبيدات الزراعية دون اللجوء للجمعية الزراعية، أو قسم الإرشاد الزراعي بكل إدارة زراعية.

زراعة 67 ألف فدان ذرة في كفر الشيخ

وأشار أيضًا إلى أنّ المنزرع من محصول الذرة في محافظة كفر الشيخ، بلغ نحو 67 ألف فدان ذرة حتى الآن، من بين تلك المساحة المنزرعة نحو 21 ألف فدان ذرة صفراء.