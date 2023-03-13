طن الذرة الصفراء بـ19 ألف جنيه.. و«شعبة الدواجن»: استقرار السعر يخدم السوق

استقرت أسعار خامات الأعلاف اليوم على مستوياتها أمس، وفقًا لمتوسط أسعار بورصة الأعلاف والخامات، وهو ما يعد أمر إيجابي لانخفاض أو استقرار أسعار الدواجن في السوق المصرية، بحسب ما ذكر عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.

وتصل أسعار خامات الأعلاف اليوم، طن الذرة الصفراء الأرجنتيني إلى 19 ألف جنيه، وهو نفس السعر للطن البرازيلي، وسجل سعر «الكورن فلاك» الذرة الأرجنتيني 18700 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف

وبالنسبة لأسعار كسب الصويا فإن الطن المحلي 44% سعره 31 ألف جنيه، والـ46% محلي سجل 32 ألف جنيه، ووصل سعر طن الجلوتين المستورد إلى 45500 جنيه، والجلوتين المحلي 45 ألفًا و300 جنيه، وسجل سعر طن الجلوتوفيد 14300 جنيه، والردة 9600 جنيه، بحسب أحمد صبري عضو شعبة الدواجن في اتحاد الغرفة التجارية.

استقرار أسعار خامات الأعلاف

وقال أحمد صبري عضو شعبة الدواجن في اتحاد الغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ هناك استقرار في أسعار خامات الأعلاف هذه الفترة، وهو ما يكون مؤشر إيجابي حيث إنه بدوره يسبب انخفاض أو استقرار أسعار الدواجن في الفترة المقبلة بالسوق المصرية.