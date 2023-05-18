ميناء بورسعيد يستقبل السفينة Vaiking Mars وعلى متنها 917 سائحا

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة Vaiking Mars وعلى متنها 917 سائحا، مشيرة إلى النشاط الملحوظ في حركة السياحة بموانئ المنطقة الاقتصادية.

وأكد المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد السياحي استقبل عصر اليوم السفينة السياحية Vaiking Mars القادمة من ميناء شرم الشيخ ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية وعلى متنها 917 راكبا و455 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد وسوف يتم تنظيم رحلات سريعة للركاب لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة،

جولات حرة لطاقم السفينة ببورسعيد

وأشارت إلى أنه سيتم عمل جولات حرة ببورسعيد لأفراد الطاقم وبعض الركاب وسوف تغادر السفينة الميناء مساء غدا الجمعة بعد عودة السياح من جولتهم بمدينة القاهرة.

السفينة تتكون من 10 طوابق

الجدير بالذكر أن السفينة تم بنائها عام 2022 لصالح شركة Viking Cruise وهي أحد أفراد أسرة السفن السياحية Viking ocean ships وتبلغ 10 سفن وتتكون السفينة من 10 طوابق و465 غرفة فاخره كما يوجد بها مسبحين منهم مسبح مغطي بسقف قابل للسحب.

تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة .

كان الميناء قد استقبل فى الأيام الماضية السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادى وعلى متنها 1209 ركاب و661 طاقم الحارة كما أستقبل أمس السفينة السياحية AMADEA وعلى متنها 429 راكبا و315 طاقم السفينة مما يعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.