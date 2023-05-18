ضبط المتهم بالتشاجر باستخدام أنابيب الغاز في مصر القديمة

نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيس بوك»، يتضمن قيام شخص وبصحبته بعض السيدات وآخرين مقيمون بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، بالتشاجر فيما بينهم باستخدام أنابيب الغاز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بالتشاجر باستخدام أسطوانة غاز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبحوزته أسطوانة غاز، وبمواجهته أيد ما سبق.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.