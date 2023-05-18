وزير التعليم يعقد اجتماعا مع قيادات ومديري إدارات أسوان التعليمية

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل النوعية، وموجهين العموم للمواد الدراسية، بمحافظة أسوان، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات والمبادرات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية، والاطمئنان علي انضباط سير الامتحانات، واستعراض الإجراءات الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة، وآخر مستجدات مسابقة 30 ألف معلم.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعبد الكريم لطفي عبد الكريم مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، وياسين عبد الصبور محمد نقيب المعلمين بالمحافظة.

رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا على أهمية دورهم في العملية التعليمية، مشيدًا بالجهود التي يبذولها من أجل انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة، واختيار أماكن المدارس التي تقدم خدمة تعليمية لأهالي أسوان الكرام.

ومن جهته، أعرب محافظ أسوان، عن سعادته بزيارة الوزير للمحافظة، مؤكدًا حرص الوزير علي متابعة سير العملية التعليمية والعمل المستمر علي خدمة العملية التعليمة من أجل مصلحة أبنائه الطلاب.

كما أشاد المحافظ بدور القائمين علي العملية التعليمية في المحافظة، موجهًا الشكر لهم علي الجهود التي تبذل في المحافظة.

تطوير العملية التعليمية

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن كل تطوير مستهدف في العملية التعليمية يرتبط في الأساس بالمعلم باعتباره عنصرًا أساسيًا في مسيرة النهوض بالتعليم، مؤكدا أنه لا ارتقاء للعملية التعليمية دون الارتقاء بالمعلم، إذ أن تطوير البيئة المدرسية ينصب بصورة كلية علي تطوير المعلم وتعزيز دوره وإكسابه لمهارات العصر التي تمكنه من التفاعل مع طالب تحيط به بيئة الكترونية ورقمية تجدد معارفه وتوسع مداركه.

مسابقة 30 ألف معلم

وأشار الوزير إلي أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعييين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات تعمل على ضخ دماء جديدة في الوزارة، مؤكدًا أن رؤية الوزارة تستهدف اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة علي تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتي يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

ضوابط تدريب المعلمين الجدد

وأشار الوزير إلي أن الوزارة حددت ضوابط تدريب المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، لإكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، وتأهيلهم تربويًا وتدريبهم علي طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد. كما تطرق الوزير إلي أن القيادة السياسية مهتمة بتطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلي المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب، والتي تتضمن العديد من الخطوات والضوابط لاختيار أكفأ مديري مدارس، حيث يتم منحهم تدريبًا شاملًا بإقامة كاملة لمدة ٦ أشهر علي أن يتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي.

نتائج امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

استعرض الوزير سير امتحانات نهاية العام، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، مشددًا على ضرورة انضباط سير الامتحانات؛ وعدم السماح بأي حالات غش مع اتخاذ كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بكافة أشكاله.

كما اطمأن الوزير علي سير امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، موجهًا بمتابعة لجنة الغش الإلكتروني بالإدارات، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش، كما وجه مديري المديريات التعليمية بإعلان نتائج الامتحانات بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة مباشرة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، اطمأن الوزير على سلامة إجراءات الاستعداد للامتحانات، مشددًا علي إعادة تدوير العمال داخل الإدارات في لجان الثانوية العامة، كما استعرض الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان، مشيرًا إلي أنه تم منع تحويلات الطلاب واستبعاد اللجان التي شهدت شغب أو غش العام الماضي، وسيتم وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أي محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما أكد الدكتور رضا حجازي علي توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.

شدد الوزير على تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي لتحسين مستوي الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، موجهًا بأهمية الاستدامة في تنفيذها لصالح الطلاب والعملية التعليمية.

كما وجه الوزير بالاهتمام بالأنشطة المدرسية للكشف عن مواهب ومهارات الطلاب الفنية، وإعداد عرض مسرحي علي مستوي المديرية بمحافظة أسوان وجميع المديريات التعليمية تمهيدًا لاختيار أفضل مسرحية علي مستوي المديريات التعليمية وتكريم القائمين عليها، مؤكدًا أهمية المسرح المدرسي ودوره في إعادة بث الروح الفنية وتنميتها في المدارس.