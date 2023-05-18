نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم.. ظهرت الآن

أعلنت عدد من المدارس الإعدادية، نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم، للفصل الدراسي الثاني 2023، على صفحاتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونشرت الكشوف بالأسماء ورقم الجلوس الخاص بالطلاب، وذلك بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

وأوضحت المدارس الإعدادية، أنه يستطيع الطلاب، الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم للفصل الدراسي الثاني 2023، من خلال الكشوف المنشورة على الصفحة الرسمية أو من خلال التوجه إلى المدرسة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي

وأكدت أن نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم، ستعلن بالدرجات وليس التقديرات، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنّ الطلاب يستطيعون الحصول على درجات المواد الدراسية.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، توزيع درجات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/20223، وهي كالتالي:

- مادة اللغة العربية من 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية من 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

- مادة الرياضيات من 60 درجة.

- مادة العلوم من 40 درجة.

- مادة التربية الفنية من 20 درجة.

- مادة الحاسب الآلي من 20 درجة.

- مادة التربية الدينية: من 40 درجة.

- مادة التربية الفنية: من 20 درجة.